L'8 Marzo delle Donne in Movimento di Cerveteri e Ladispoli - Terzo Binario News

L’Associazione Donne in movimento, che dal 2019 ha intrapreso numerose iniziative per il potenziamento dei consultori familiari (fino ad allora ridotti al lumicino per mancanza di personale), ha finalmente raggiunto uno dei suoi obiettivi più importanti: ai consultori di Cerveteri e Ladispoli è arrivato nuovo personale, di altro se ne attende l’arrivo e quindi le donne, le famiglie, i minori possono di nuovo contare su un servizio indispensabile per la salute e per il benessere di tutti noi.

L’appuntamento dell’8 marzo alle 10.30 in video collegamento sulle pagine facebook della Rete Sociale e della nostra Associazione, farà conoscere gli operatori dei consultori (ginecologa, assistente sociale, psicologa…) e punterà i riflettori su un altro obiettivo: dotare il nostro territorio di un vero e proprio centro antiviolenza poiché la tragedia dei femminicidi di cui quasi ogni giorno ci informano i giornali può essere fermata solo se si attua un progetto significativo e articolato con il quale non solo farsi carico delle donne, ma creare sinergie con le forze dell’ordine e realizzare interventi educativi nelle scuole.

I consultori familiari sono uno dei servizi socio/sanitari più importanti del Servizio Sanitario Nazionale, cui si può accedere gratuitamente per avere molteplici risposte ai propri bisogni. Rivolgiamoci a questi servizi con fiducia. Facciamolo subito, fin dal primo momento, quello in cui iniziamo a percepire disagi e malesseri che toccano la nostra salute e il nostro benessere soprattutto non lasciando passare troppo tempo dal momento in cui cominciamo a percepire disagi e difficoltà che possono riguardare la nostra salute, il nostro benessere.

Consultorio familiare di Ladispoli: via Nino Bixio n.27, 06/96669384 – Consultorio familiare di Cerveteri: Via Martiri delle Foibe n.95, tel 06/96669322

Associazione Donne in movimento: donneinmovimento2019@libero.it