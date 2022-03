Basket Promozione, successo della Dinamo Ladispoli - Terzo Binario News

Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione Lazio la Pallacanestro Dinamo Ladispoli e’ stata impegnata nel difficile campo dell’Aurelio a Roma.

Trasferta difficile, si sapeva, e cosi e’ stato sin dai primi minuti, con i ragazzi di coach Fiorentini che in realta’ sono anche partiti molto bene, un minibreak iniziale di 4 a 0, ma i romani si sono dimostrati squadra dura, compatta, ostica da affrontare, e hanno immediatamente ribattutto colpo su colpo.

I primi due quarti di gioco sono passati cosi, con continui sorpassi e controsorpassi, con la Dinamo che non e’ mai riuscita a cambiare ritmo o alzare l’intensita’, comunque buona, ma senza quegli “strappi” che in partite precedenti ha fatto vedere. Viceversa l’Aurelio ha spinto molto, difendendo e attaccando molto fisicamente, con continui raddoppi e giochi di pick&roll e pick&pop.

All’intervallo lungo la Dinamo si ritrova avanti di un solo punto, 33 a 34, e con tutto ancora possibile.

Alla ripresa del gioco sono Michele Masciarelli in difesa, dopo due quarti un po’ distratti, e Riccardo Fois in entrambe le meta’ campo (unaprestazione maiuscola la sua , 26 punti alla fine e tante stoppate), a trascinare la squadra e cosi’ la Dinamo riesce a costruirsi un piccolo significativo vantaggio, anche di 9 punti, ma di nuovo i ragazzi romani sono bravi a non disunirsi e a sfruttare qualche ingenuita’ difensiva degli ospiti, rientrando subito in partita.

L’ultimo decisivo quarto inizia con il punteggio di 45-48, la Dinamo deve e vuole vincere la partita, ma coach e ragazzi sono tutti bravissimi a non farsi prendere dall’ansia da prestazione; con lucidita’ e consapevolezza dei propri mezzi, da squadra matura, ricominciano ancora una volta a macinare il proprio gioco e, complice un po’ di stanchezza negli avversari, a contenere meglio gli avversari nella meta’ campo difensiva.

In attacco sono Fois, Acconciamessa (solito, instancabile, metronomo), Alfani e Masciarelli ad andare a segno e riscavare il gap, i locali provano un ultimo disperato assalto nei minuti finali, ma sono i due tiri liberi di Terenzi a mettere la parola fine all’incontro; uno perche’ lo segna, e l’altro perche’ permette a un Campolungo stoico di conquistare il rimbalzo e poi segnare il canestro decisivo che spezza le gambe agli avversari definitivamente.

Partita che si sapeva sarebbe stata difficile, su un campo particolare che non offre i consueti punti di riferimento (e lo dimostra per esempio il fatto che di tiri dalla lunga distanza ce ne sono stati pochissimi e solo uno, quello di Acconciamessa, andato a segno), ma che era assolutamente da vincere per mantenere intatte le possibilita’ di accesso alla seconda fase; mancano 4 partite ancora, almeno due sono da vincere per avere la matematica certezza del passaggio al turno successivo.

Difficile certo, ma comunque alla portata di questa squadra, soprattutto se la Dinamo riuscira’ a recuperare tutti i giocatori attualmente in infermeria per problemi e acciacchi vari.

Forza Dinamo !

Parziali Aurelio vs Dinamo: 17-18, 16-16, 12-14, 14-16. Finale 59-64

Tabellino : Campolungo 8, Fois 26, Gianfreda 6, Acconciamessa 10, Terenzi 6, Alfani 4, Masciarelli 4, Ukmar, Ciprigno.