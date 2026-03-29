Il Tolfa rallenta col Pescia, si sente la fatica di Coppa: 1-1 • Terzo Binario News

Le tossine del felice mercoledì di Coppa Italia si sono fatte sentire, così il Tolfa non è riusciti ad andare oltre l’1-1 a Montalto contro il Nuovo Pescia Romana.

Così la rincorsa al terzo posto del girone A di Promozione si complica perché il Pianoscarano ha vinto e ora i punti di distacco sono 9 a cinque giornate dalla fine.

Al Maremmino del comune castrense si è giocata la 12esima di ritorno con diversi cambi in formazione effettuate da mister Emiliano Cafarelli: dentro Ficorella, Quinti metronomo e Costa davanti mentre c’è riposo per Bevilacqua e Monteneri. «Risultato finale giusto al termine di una partita fortemente condizionata da un campo praticamente in terra molto disconnesso e dal vento» fanno sapere dal sodalizio collinare.

Andando sulla cronaca della gara, a passare in vantaggio al 25’ del primo tempo è il Pescia con Maresi, abile a sfruttare in semirovesciata un pallone vagante nell’area piccola. Dopo lo svantaggio, il Tolfa alza il baricentro e crea un paio di occasioni senza però concretizzare. Al 45’ della prima frazione arriva il meritato pareggio con una splendida azione: Nuti lancia per Bernardini, che serve in area Manuel Vittorini. Quest’ultimo salta l’uomo e, con grande lucidità, invece di calciare serve un pallone perfetto per l’accorrente Pasquini, che con un destro potente insacca sotto la traversa per l’1-1. Nel secondo tempo l’incontro resta molto equilibrato, con continui capovolgimenti di fronte. Da una parte spicca un De Clementi straordinario, autore di almeno tre interventi decisivi di fato ripetendo la prestazione super di Alatri, in cui ha dato un contributo sostanzioso all’approdo in finale di Coppa Italia; dall’altra, il Tolfa si rende pericoloso ancora con Vittorini, Bernardini e nuovamente Pasquini, il cui tiro termina di poco a lato. Nel complesso, il pareggio rispecchia quanto visto in campo.

Come accennato, in classifica il Tolfa resta quarto in solitario con 45 punti mentre il Pianoscarano terzo ne ha 54 e il Campagnano, quinto, è a quota 43.