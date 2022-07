Jova Beach Party, la giornata vissuta da dentro e i commenti degli spettatori • Terzo Binario News

Il Jova Beach Party è stato l’evento dell’estate sul Litorale nord, nel rispetto delle attese. Il concerto del cantante aretino non ha deluso le attese, insieme ai superospiti che ha invitato e che – come nel caso di Renato Zero – ha fatto uscire fuori il “sorcino” nascosto in ogni presente sul lungomare degli Etruschi.

Al netto di tutto questo, lo spettacolo è stato totale ed è iniziato fin dal primo pomeriggio, come in ogni Jova Beach che si rispetti e al quale hanno voluto partecipare persone di ogni età ed estrazione.

Questo a dimostrare come il cantante piaccia trasversalmente, andando ben oltre i profili e i tracciamenti che oggi servono a definire il prototipo dell’”utente medio”. Una festa di tutti e, sul fronte dell’organizzazione, ben poco da dire: la macchina funziona ed è strutturata per far trascorrere una giornata in allegria a chiunque.

Il percorso di arrivo prevede una serie di varchi di controllo. Infatti, per riportare le parole che si trovano sulla app dell’evento, «le disposizioni sono simili a quelle dei controlli in aeroporto».

Per la verità risultano persino persino più severe, visto che nell’area non sono stati ammessi thermos né borracce che con il caldo che si patisce sarebbero stati assai utili. Al netto di ciò, file scorrevoli con arrivo in spiaggia rapido. Forze dell’ordine presenti in massa ma discrete: sul lato mare, lo spazio anche per il bagno è stato parecchio limitato mentre a terra personale in divisa e in borghese ha vigilato sia nello spazio del pubblico che fuori. Fin da dentro la stazione di Marina di Cerveteri si sono viste divise in massa a presidiare i punti critici.

Lo stesso dicasi sul fronte sanitario, con la tenda della Croce Rossa e una decina di ambulanze della Heart Life presenti. Non si sono segnalati problemi particolari ma qualche malore sì, come quello capitato a una ragazza il sabato ripresasi poi senza difficoltà particolari. Come da programma, sono state allestite le aree giochi per i bimbi e il palco centrale per le esibizioni estemporanee di Jova insieme a dei cantanti poco conosciuti al grande pubblico e tendenzialmente provenienti dall’estero come Africa e Sudamerica.

Solito arrivo in bicicletta e conseguente bagno di folla. Invece sul palco principale, la celebrazione del matrimonio fra Serena e Nicholas, coppia proveniente da Arezzo, dove Valerio Lundini ha espletato i compito del testimone. Poi ha cantato con Jova e i Vazzanikki. Girando per la spiaggia è stato possibile incontrare persone arrivate un po’ da tutta Italia: dalla Sicilia al Piemonte ma anche dalla Toscana e dalla Ciociaria. Come una ragazza che spiega come non ami particolarmente la musica di Jova ma «sono venuta volentieri da Ceccano, coinvolta dai miei amici».

Ma tantissimi sono stato gli “indigeni”, ossia spettatori provenienti da Civitavecchia o residenti proprio a Cerenova: «C’eravamo anche tre anni fa – afferma un gruppo di civitavecchiesi – e rispetto a quella volta, oggi c’è molta più gente e manca l’effetto sorpresa sapendo già come la giornata si svolgerà». Dalla stessa Campo di Mare ecco le famiglie: una composta da madre e figlia, l’altra dai genitori con i figli e i rispettivi fidanzati. «Mio marito lo abbiamo lasciato a casa – scherza la signora, insieme alla figlia 20enne – ma scherzi a parte, quest’anno ho trovato un servizio migliorato, per esempio grazie alla presenza delle docce. A entrambe piacciono tutte le canzoni, quindi la scelta di esserci è venuta da sé», spiegano le prime. Invece il nucleo di ceriti è entusiasta perché «tre anni fa non riuscimmo a trovare i biglietti e ci dovemmo accontentare di ascoltare il concerto a distanza, da casa nostra. Stavolta invece siamo qui perché Lorenzo lo adoriamo tutti e siamo felici di esserci».

Infine, durante una delle apparizioni pomeridiane, Jova ha raccontato di come fosse affascinato dal mondo degli Etruschi – in omaggio a Cerveteri – e del loro modo spensierato di vivere la vita.