ITS Turismo Academy Roma, allo "Stendhal" Civitavecchia si presenta il corso post diploma • Terzo Binario News

ITS Turismo Academy Roma, allo “Stendhal” Civitavecchia si presenta il corso post diploma

L’ITS Turismo Academy apre all’Istituto Stendhal di Civitavecchia un corso di Alta formazione post diploma dedicato al territorio in “Hospitality e F&B Tourism”.

Per i giovani e le imprese del territorio è un’occasione importante per favorire la crescita e lo sviluppo di servizi turistici di qualità. Unico requisito per partecipare alle selezioni è il diploma di scuola superiore secondaria. Il bando per partecipare alle selezioni si chiude i 16 ottobre e gli esami di ammissione si terranno il 23 ottobre a Civitavecchia.

La presentazione si terrà alle 11 di giovedì 28 settembre.

Il corso ha l’obiettivo di formare figure professionali richieste dalle imprese turistiche del territorio con particolare attenzione all’enclave portuale: Agenzie del porto, Alberghi, Tour Operator, Ristoranti, Agriturismi, ma anche la possibilità di lavorare su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Il corso a numero chiuso è interamente finanziato. Dopo una selezione per titoli e esami, saranno ammessi solo 28 studenti al corso che nel biennio verranno formati per poter essere inseriti sia nel settore dell’accoglienza internazionale che nel settore della ristorazione e nel marketing territoriale per la valorizzazione del territorio.

Nel percorso formativo acquisiranno: competenze e certificazioni linguistiche (Inglese e Spagnolo B2); competenza per l’utilizzo di software gestionali per alberghi e ristoranti; competenze e certificazioni di informatica e Digital Marketing.

Fiore all’occhiello del percorso formativo sono i laboratori di Sommelier e di Barman a cura della prestigiosa scuola di sommelier della FIS Hilton Roma Cavalieri, dove otterranno certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionali.

Alla fine del percorso formativo di 1000 ore suddiviso in 2 anni, è previsto uno stage di 800 ore finalizzato ad un contratto di lavoro: il 90% degli studenti dell’ITS Turismo Academy ottengono un contratto di lavoro durante o alla fine dello stage. Alla fine del percorso verrà conseguito un diploma Ministeriale, che ha valore legale in Italia e in Europa, consente di partecipare a concorsi pubblici, prevede l’accesso al terzo anno delle Università convenzionate.

Info: www.itsturismoroma.it

Cosa sono gli ITS Academy

Gli Istituti Tecnologici Superiori, istituiti dal MIM (DPCM del 25 gennaio 2008), sono “scuole di alta specializzazione tecnologica” nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze. Gli ITS Academy rappresentano un’interessante alternativa ai percorsi universitari,

rispondono all’esigenza delle aziende di trovare personale specializzato e hanno l’obiettivo di soddisfare la domanda delle imprese.

Gli ITS Academy organizzano percorsi formativi biennali o triennali, cofinanziati dai fondi del MIM, della Regione Lazio, privati.

I percorsi formativi garantiscono un rapido ingresso nel mondo del lavoro grazie al contatto continuo con il mondo delle imprese, della ricerca e dell’innovazione.

Le docenze sono affidate a manager, professionisti e imprenditori del settore che, con una collaudata metodologia didattica, garantiranno un apprendimento graduale e completo della materia strettamente connesso ai nuovi trend del mercato.