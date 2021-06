Italian Roller Games 2021 a Riccione, brilla la Debby Roller Team - Terzo Binario News

La DEBBY ROLLER TEAM rientra dalla prima tappa del primo Italian Roller Games della storia, dove tutti i Campionati Italiani di tutte le discipline della Federazione Italiana Sport Rotellistici sono racchiuse in un grandissimo evento che si ripeterà ogni 2 anni.

Dall’11 al 13 Giugno 2021 a Riccione è stata la tappa dedicata agli atleti di età 8 – 11 anni, 4 gare in programma per ogni atleta partecipante ed i piccoli atleti della DEBBY ROLLER TEAM hanno conquistato 3 medaglie, di cui 1 titolo e tanti importanti piazzamenti.

Campionato partito in salita per i Debbini nella prima giornata, in grosse difficoltà nell’adattamento della nuova pista montata per l’evento e soprattutto nella scelta delle giuste ruote.

I piccoli atleti della DEBBY gara dopo gara prendevano sempre più confidenza con la nuova superficie e proprio nell’ultima, ovvero la gara più lunga, si sono raggiunti i migliori piazzamenti.

Il titolo arriva nella categoria Esordienti femminile (10-11 anni) nell’ultima giornata con 140 avversarie, nella 8 giri a tempo equivalente a mt 750 da Novella Maria Cozzolino al suo primo anno di categoria, dove con una prova di forza vince la finale con un distacco di 2 secondi sull’avversaria in seconda posizione. Sempre da Novella arriva la Medaglia di Bronzo nella seconda gara di destrezza.

Un’altra medaglia di Bronzo arriva da Alice Zorzi sempre nella categoria Esordienti femminile nella 8 giri a tempo, anche lei primo anno di categoria, dove ha chiuso il suo tempo come seconda assoluta proprio dietro la compagna di squadra, ma viene retrocessa al terzo posto per un tocco di birillo in curva.

Fuori dal podio ma entro le prime 10 troviamo:

nella categoria Giovanissimi femminile (8-9 anni) Valeria Nunzia Princigalli sfiora il podio

per ben 2 volte conquistando due quarti posti, uno nella doppia sprint ed uno nella seconda destrezza.

Sempre nella categoria Giovanissimi femminile Cristina Pilli ottiene un ottimo sesto posto nella seconda gara di destrezza.

Nella categoria Esordienti femminile nella 8 giri a tempo, su 141 partecipanti troviamo in settima posizione Giada Cavalli che anche lei nonostante abbia raggiunto il sesto tempo, viene retrocessa al settimo così come avvenuto alla sfortunata compagna Zorzi.

I risultati degli altri Debbini impegnati all’Italian Roller Games sono:

Daria Tallarico 16^ negli 8 giri a tempo

Laura Tatulli 17^ negli 8 giri a tempo

Alice Beck 18^ negli 8 giri a tempo

Siria Tallarico 21^ negli 8 giri a tempo

Leonardo Tatulli 38° nei 5 giri a tempo

Beatrice Conti 59^ negli 8 giri a tempo

Emili Cani 72^ negli 8 giri a tempo

Ginevra di Tecco 84^ negli 8 giri a tempo

L’allenatrice della DEBBY ROLLER TEAM, Valentina Manca ed il Direttore Tecnico Andrea Farris sono fortemente soddisfatti dei risultati ottenuti dai propri atleti e della grinta con la quale hanno affrontato l’evento nazionale in assoluto più importante della loro età. Nonostante si abbia perso una giornata di gare per problematiche di adattamento, la DEBBY ROLLER TEAM si è classificata 4^ su 54 società partecipanti!