Avo Ladispoli regala pacchi alimentari ad Humanitas, destinati ai poveri - Terzo Binario News

“In questi tempi difficili per tutti, soprattutto per la pandemia, l’Avo Ladispoli (Associazione Volontari Ospedalieri ODV) ha ritenuto doveroso dare un piccolo contributo a chi soffre e chi passa momenti difficili della propria vita anche e soprattutto in conseguenza della crisi generata dal Covid-19.

Humanitas ci è sembrata l’associazione giusta in quanto da molti anni si occupa di povertà e con cui collaboriamo nella nuova sede operativa di via Genova 11.

La nostra associazione è una onlus e non ha entrate se non il vostro contributo del 5×1000, a tal proposito vi invitiamo a donarlo alla nostra associazione indicando il nostro codice fiscale 91010540580.

Cogliamo l’occasione per informarvi che saremo a Ladispoli nella centrale piazza sabato pomeriggio 19 giugno e domenica 20 mattina con un punto informativo. Cerchiamo nuovi volontari per il nuovo corso gratuito programmato dopo l’estate.

Per informazioni potete contattarci telefonicamente al 339.2161433 oppure 329.7016972″.

Avo Ladispoli