"Italian Paratriathlon Serie" a Bracciano, un successo per la quarta tappa • Terzo Binario News

Si è chiusa con un successo sopra ogni attesa la IV tappa dell’ ” Italian Paratriathlon Serie” , manifestazione riservata ai paratleti che si sono dati appuntamento sulle sponde del Lago di Bracciano per un evento che per la prima volta si è tenuto nel Lazio.

Campioni internazionali e olimpionici hanno preso parte a una gara terminata con risultato importante dal punto di vista della sicurezza sulle strade di Bracciano grazie al proficuo lavoro dell’amministrazione comunale , polizia locale e associazioni di volontariato che hanno reso praticabile a tutti le vie sulle quali si è consumata la competizione.

Il percorso, 750 metri in acqua , 20 km di bici e 5 di corsa ha visto tagliare per primo il traguardo Manuel Lama del Cesena Triathlon . I punteggi serviranno a stilare la classifica degli atleti migliori per i quali si apriranno le porte della finale il 18 settembre a Bari. Una manifestazione, dunque, che ha aperto le porte ai paraltleti tra i più bravi del triathlon, alcuni dei quali appartetenzi alla nazionale.

Domenica, invece , la gara sarà riservata a oltre 200 triathlonisti provienti da ogni parte d’Italia, con molte squadre accreditate per la vittoria finale.

Un percorso, quindi, molto interessante che è stato messo in piedi dall’organizzazione dell’Associazione Sportiva Guida Sicura con il patrocinio del Comune di Bracciano e la collaborazione di Polizia Locale, Protezione Civile e associazioni di volontariato. ” Bracciano Sprint Rank ” sarà un importante occasione per rilanciare gli spor acquatici nel bellissimo lago , teatro di molte manifestazione di livello internazionale.