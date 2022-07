Mtb Santa Marinella: dal Duomo di Milano al Passo dello Stelvio epica esperienza per Stefano Martinelli e Gianluca Piermattei • Terzo Binario News

Mtb Santa Marinella: dal Duomo di Milano al Passo dello Stelvio epica esperienza per Stefano Martinelli e Gianluca Piermattei

Dalla guglia della Madonnina del Duomo di Milano alla salita leggendaria del Passo dello Stelvio: per la Mtb Santa Marinella Stefano Martinelli e Gianluca Piermattei sono stati gli eroi di questa randonnèe che li ha visti impegnati per un’intera giornata in sella a una bici da strada dopo aver messo nelle gambe 230 chilometri e 3.200 metri di dislivello.

Martinelli e Piermattei hanno lasciato la metropoli milanese all’alba per percorrere i saliscendi della Brianza fino a Lecco, costeggiando tutto il lago di Como fino a Colico, dove inizia il “sentiero Valtellina”: 100 chilometri di ciclabile fino alle porte di Bormio a 1250 metri di quota. L’ultimo onorevole sforzo sulla salita verso lo Stelvio, lunga 21,5 chilometri per un dislivello di 1500 metri, tagliando il traguardo insieme e nonostante qualche scroscio di pioggia che non ha dato assolutamente fastidio anche sopra quota 2.000 metri.

Stanchi e soddisfatti i due alfieri del team altolaziale dopo 11 ore di fatica nelle gambe, che si sono goduti la bellezza del paesaggio, la Ciclabile della Valtellina molto ben curata e i tanti ristori incontrati lungo il tragitto percorso poi a ritroso per fare ritorno a Milano ma senza l’assillo del tempo massimo.

Sul fronte puramente agonistico, in Veneto, la Mtb Santa Marinella è stata rappresentata da Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre alla Cross Country Basso Piave dove Mariuzzo si è aggiudicato il primato tra i master 6 e Feltre la terza posizione tra i master 7.