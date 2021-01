Italia Viva Litorale Nord soddisfatto della tavola rotonda sullo sviluppo - Terzo Binario News

Molto positivo e ricco di importanti spunti è l’esito della tavola

rotonda On Line dal titolo “Programmare lo sviluppo: le istituzioni e le

realtà produttive per il territorio” che Italia Viva Litorale Nord ha

organizzato ieri sera, presieduta dalla Consigliera Regionale Marietta

Tidei.

Numerose sono state le personalità di rilievo che hanno preso parte al

tavolo e la cui visione è essenziale per poter ripensare Civitavecchia

ed il territorio che la circonda come asset strategico Nazionale.

Le parole del Sindaco Tedesco, del Presidente Musolino e dell’Assessore

Orneli, insieme ai contributi forniti da Gaetano Evangelisti,

responsabile delle Relazioni Istituzionali locali di Enel, e Fabrizio

Allegra, Amministratore Delegato di Tirreno Power, capaci di declinare

in chiave organica e multidisciplinare i singoli approcci, lasciano ben

sperare in una futura progettazione e ridisegno delle aree industriali,

oggi occupate dagli impianti energetici ma bisognose di un più ampio e

multidisciplinare respiro per poter affrontare con sicurezza e coraggio

le sfide che il futuro ci riserva.

L’approccio costruttivo che i rappresentanti di categoria coinvolti

hanno fornito (Luciano Mocci Direttore Regionale Federlazio, Cristiano

Dionisi Presidente Unindustria, Alessio Gismondi Presidente di Cna e

Massimo Pelosi Vicepresidente LegaCoop Lazio) hanno avuto la capacità

di arricchire la discussione, condividendo l’idea che solo tramite la

collaborazione fra istituzioni e realtà produttive impegnate sul

territorio sarà possibile progettare un futuro più equo e ricco per

cittadini, imprese e lavoratori.

Italia viva si farà promotrice a breve di nuove iniziative sullo

sviluppo e sui temi che interessano il tessuto economico del territorio

e che vedranno coinvolte le organizzazioni sindacali e le parti sociali

che desiderano confrontarsi sui temi di programmazione e sviluppo.

Italia Viva – Litorale Nord