Italia Viva Ladispoli: "I cittadini hanno detto no al cemento" - Terzo Binario News

“Ladispoli non ci sta! E ce l’ha detto con il raduno spontaneo di ieri sera.

Forze politiche, associazioni, e liberi cittadini, avendo appreso dalla stampa dei maldestri tentativi della Giunta Grando di coprire la città di un ulteriore colata di cemento, nella fattispecie un eco-mostro della distribuzione di 10.000 metri, si sono ritrovati sotto la sede comunale per far sentire in un’unica voce il dissenso di un’intera città, stanca di irregolarità tentate e spesso messe in atto in modo disinvolto e tracotante.

Una storia di prepotenza che viene da lontano e che esordì come primo atto amministrativo con una manifestazione in ossequio al fascismo intitolando una piazza ad Almirante; che ha promesso alla gioventù ladispolana prima il palazzetto dello sport poi la piscina, ma che in seguito ha scippato la mensa scolastica ai nostri bambini; che ha dato ai suoi cittadini ruote panoramiche e piste di ghiaccio e bancarelle pensando che dare panem et circenses fosse una cosa che funzionava sempre; che in tempo di covid ha favorito assembramenti e raduni, arrivando a dare la propria fascia di sindaco a consiglieri Comunali per manifestazioni no-vax, quello stesso covid del quale oggi si serve come scudo per indire commissioni e sedute consiliari a porte chiuse, non esitando a cacciare i coraggiosi cittadini che vorrebbero almeno assistere ai lavori.

Con l’azione di ieri sera, i cittadini dicono no a questa politica che procede a colpi di piani integrati, al di fuori di ogni previsione urbanistica che provano ad approvare in fretta e furia di nascosto, anche se poi 33mila metri cubi di cemento non passeranno inosservati, a partire dalle conseguenze che causeranno al tessuto sociale e ambientale della nostra città.

Italia Viva ringrazia tutti i cittadini che in forma autonoma o associata hanno condiviso con noi l’esperienza di far sentire il proprio dissenso attraverso una partecipazione efficace e significativa.

Marisa Alessandrini – ITALIA VIVA LADISPOLI