Ispettore centri di revisione, scatta l’obbligo di formazione: CNA Sostenibile pronta con il corso • Terzo Binario News

Ispettore centri di revisione privati: da dicembre 2023 scattano gli obblighi

di formazione. Come sempre, CNA Sostenibile di Viterbo, per

accompagnare le imprese verso la regolarizzazione delle posizioni, ha

organizzato un corso abilitante, in programma nei mesi di novembre e

dicembre.

Le iscrizioni sono aperte, per partecipare vanno effettuate

perentoriamente entro e non oltre il 20 ottobre. Chi ricopre il ruolo di

Ispettore Revisione, per mantenere la propria iscrizione al RUI (Registro

Unico degli Intermediari), è tenuto a frequentare obbligatoriamente un

corso di aggiornamento in aula della durata di 30 ore ogni 3 anni.

Al termine del corso, a ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di

frequenza secondo le modalità della Regione di appartenenza.

Coloro che, in quanto autorizzati quali ex responsabili tecnici entro il 31

agosto 2018, saranno iscritti al RUI d’ufficio, ed hanno l’obbligo di

assolvere alla formazione di aggiornamento a partire dal 2023 secondo le

seguenti tempistiche:

entro il 31 dicembre 2023 per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del

31 dicembre 2002;

entro il 31 dicembre 2002;

gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010

entro il 31 dicembre 2025 per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1°

gennaio 2011 e il 31 agosto 2018

Per maggiori informazioni sulle lezioni in programma e le modalità di

iscrizione, è possibile rivolgersi a CNA Sostenibile di Viterbo, Via

dell’industria snc (loc.Poggino) o contattare il numero 0761.1768398.