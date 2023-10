Inviati alla Mezzaluna Rossa i fondi raccolti a Ladispoli • Terzo Binario News

“A Ladispoli, domenica 29 ottobre 2023, in piazza Rossellini, sono state raccolte offerte per 215 euro che oggi sono state inviate con bollettino postale alla Croce Rossa Palestinese, la MEZZA LUNA ROSSA, aggiungendosi ai 405 euro raccolti in piazza la domenica precedente.

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito agli aiuti e hanno voluto solidarizzare con questo Comitato per la Pace in Palestina (tel. 320.6450438).

Nella giornata di sabato 4 o domenica 5 novembre prossimi, replicheremo il sit-in in Ladispoli. Partecipate. Vi terremo informati.

Il nostro contatto per la Palestina

Yousef Salman, in Italia dal 1972, medico, delegato della PRCS (Mezza Luna Rossa Palestinese), fondatore dell’Associazione Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese dal 2003 ad oggi, da sempre prodigatosi per la fratellanza tra i popoli e la causa palestinese, ci ringrazia infinitamente e manda un abbraccio a tutti.

Egli ci invia questa comunicazione, che prega di far girare.

Grazie.

EMERGENZA GAZA

La situazione in Palestina e particolarmente a Gaza diventa sempre più tragica e pericolosa.

Una terra invasa, occupata e massacrata da più 75 anni, un intero popolo vive sotto assedio, isolato dal mondo, ora senza cibo, acqua potabile, elettricità, cure mediche e continuo bombardamento.

L’esercito israeliano non risparmia scuole, ospedali, chiese, moschee, autoambulanze ed equipaggi medici, negando e violando i diritti umani e le convenzioni internazionali.

Gli ospedali sono strapieni, i medicinali sono scarsi e le vittime civili sono sempre di più, per tutte queste ragioni, la

MEZZA LUNA ROSSA PALESTINESE IN ITALIA

Lancia una Campagna di raccolta fondi, a favore della MEZZA LUNA DI GAZA e dei bambini feriti, per l’acquisto di prodotti, strumenti, medicinali e materiali necessari in questo stato di emergenza.

Campagna “SOS GAZA”

LE VOSTRE OFFERTE POSSONO ESSERE VERSATE IN TRE MODALITA’:

1- BOLLETTINO di conto corrente postale n. 62237201 intestato alla:

Associazione Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese, con la causale “SOS GAZA”

2- Postagiro online dal proprio conto Bancoposta al conto Bancoposta n. 62237201

3- Bonifico bancario, dalla propria banca, specificando il codice IBAN:

IT69 D076 0103 2000 0006 2237 201

Per informazioni Campagna “SOS GAZA”:

Dott. Yousef Salman 347.9013013

Sig.ra Maria Raffaella Violano 348.9043615

Sede Legale: V.le dei Consoli,11 – 00175 Roma

Sede operativa: Via Baldassarre Orero,59 – 00159 Roma.

Codice Fiscale: 90054650586. e_mail: amicidellapalestina@gmail.com

Dr. Yousef Salman

Delegato della Mezza Luna Rossa Palestinese

cell.: 347.9013013

yousefsalman1965@gmail.com

www.yousefsalman.com

www.palestinercs.org

Raffaele Rapisarda