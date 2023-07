“Che è successo in via delle Valli?”. Questa la domanda che ha iniziato a circolare nel Quartiere Africano, per avere lumi circa l’incidente avvenuto alle 7,20 di mercoledì 12 luglio all’altezza di viale Etiopia.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo Parioli. Secondo quanto appreso, non ci sono stati feriti. A quanto pare, un solo veicolo è rimasto coinvolto. E il conducente ha rifiutato il trasporto in ospedale.