I bambini della scuola di Borgo San Martino in Biblioteca per “Nati per Leggere” • Terzo Binario News

“Oggi (martedì 19 marzo, ndr) nella nostra Biblioteca sono tornati i piccoli elettori per il premio nazionale “𝑵𝒂𝒕𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒈𝒈𝒆𝒓𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟒”! Ogni anno sono selezionati 10 albi illustrati da leggere ad alta voce nelle classi della scuola dell’infanzia, pubblicati in Italia per la fascia d’età tra i 3-6 anni, con un tema diverso per ogni edizione del premio.

Quest’anno, per il 2024, il tema è 𝒕𝒓𝒂 𝒊𝒎𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒕𝒂̀! I bambini dell’I:C. Don Milani del plesso di Borgo San Martino si sono recati in biblioteca e insieme alla lettrice volontaria Mariana hanno votato il libro più bello. Così in tutto il nostro Sistema Bibliotecario e in tutta Italia. Il vincitore sarà poi premiato al Salone Internazionale del libro di Torino!”

A scriverlo è direttamente la Biblioteca comunale di Cerveteri sul proprio profilo Facebook