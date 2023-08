Investe una donna sull'Aurelia, poi si consegna ai Carabinieri di Campo di Mare • Terzo Binario News

Investe una donna sull’Aurelia ma se ne accorge quando torna a casa e si consegna ai Carabinieri della stazione di Campo di Mare.

Questo quanto avvenuto ieri nei pressi del k 42 della consolare con una 38enne cerite che camminava lungo la strada ed è stata investita da un’auto di passaggio.

Il conducente della vettura, un italiano abitante in zona, non deve essersene accorto tant’è vero che dell’incidente ha saputo solo successivamente dai social.

Capendo di essere stato lui l’investitore, si è recato alla stazione dei Carabinieri di Campo di Mare per autodenunciarsi.

La vettura è stata posta sotto sequestro e per lui è scattata anche la denuncia dei militari.

La donna – sebbene non sia in pericolo di vita – è uscita piuttosto malconcia dall’incidente. Al momento è sedata, in attesa che possa riprendersi.