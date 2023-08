Chiede metadone poi minaccia il personale medico • Terzo Binario News

Un uomo è entrato nella sede dell’Asl Roma 2 – Serd in via Appia Antica e, in forte stato di agitazione, ha richiesto con insistenza una terapia di metadone. Al rifiuto del personale medico poiché già gli era stata somministrata, come previsto, il giorno precedente, l’uomo ha iniziato ad inveire contro di loro, assumendo atteggiamenti violenti e irrispettosi anche davanti ad altri utenti.

Il personale medico ha quindi allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano che hanno identificato l’uomo, un 42enne romano, già noto perché sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento ai servizi sociali.

Il 42enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio per aver, con il suo atteggiamento, interrotto il servizio ambulatoriale per circa 50 minuti.