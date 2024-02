Invasione di cinghiali e daini a Fiumicino, l'allarme di Coldiretti • Terzo Binario News

L’associazione scrive al comune di Fiumicino: “bene le discussioni al tavolo verde ma alle parole devono seguire i fatti”. Ingenti i danni all’agricoltura ed i rischi per gli automobilisti

Situazione fuori controllo e insostenibile sia per i cittadini che per gli agricoltori di Fiumicino, che si sono visti dimezzare le produzioni a causa della presenza dei cinghiali e daini, ma anche lupi presenti sul territorio. I danni in alcuni casi riguardano anche l’80 per cento del raccolto, mentre sono diverse le segnalazioni degli allevatori relative alle aggressioni subite soprattutto da capi ovini e caprini, ma anche bovini. Lo riferisce in una nota Coldiretti Roma, che fa sapere di aver chiesto da tempo al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, un monitoraggio sul territorio insieme ai soggetti interessati, con i quali valutare le possibili soluzioni, cosi’ come emerso anche dal Tavolo Verde comunale. “Esprimiamo il nostro disappunto per come l’amministrazione comunale sta affrontando un tema esiziale per il nostro territorio e per la nostra agricoltura come la fauna selvatica”, scrivono gli agricoltori del territorio in una lettera indirizzata al sindaco, all’assessore all’Ambiente Stefano Costa e all’assessore al Commercio, Raffaello Biselli. La lettera e’ firmata dal presidente della sezione locale di Coldiretti Roma, Emanuele Salvalaio e il segretario di zona, Elvino Pasquali.

Coldiretti Roma in piu’ occasioni ha lanciato l’allarme. “In un incontro con il sindaco di diversi mesi fa – proseguono Salvalaio e Pasquali – abbiamo espresso al sindaco la preoccupazione per il grave danno che daini e cinghiali causano alle nostre produzioni. In quella occasione, abbiamo avuto modo di suggerire possibili soluzioni, visto anche il ruolo fondamentale che il Comune di Fiumicino esercita, in quanto ente gestore del Parco del Litorale Romano. Il tema e’ stato riproposto ripetutamente anche nelle diverse riunioni del Tavolo Verde comunale, ottima occasione di confronto, che pero’ ha un senso solamente se alle parole ed agli impegni seguono i fatti. La triste realta’, motivo del nostro disappunto – concludono Salvalaio e Pasquali – e’ che nonostante i diversi momenti in cui si e’ rappresentata l’importanza della problematica, ad oggi nessuna iniziativa concreta e’ stata intrapresa. Siamo consapevoli della complessita’ della vicenda, e siamo certi della vicinanza del sindaco Braccini al mondo agricolo, ma siamo altrettanto convinti che sia arrivato il momento di fare seguire alla vicinanza nelle parole, la vicinanza nei fatti. Diversamente, il rischio e’ che l’assenza di azioni concrete, possa essere interpretata dagli agricoltori come disinteresse verso un comparto fondamentale per l’economia del territorio”. L’invasione di animali selvatici – conclude Coldiretti Roma – oltre a rappresentare un danno per gli agricoltori mette a rischio anche le persone, spesso vittime di aggressione e gli automobilisti.