“Intrecci”, tre giorni di Cna con le eccellenze artigiane del territorio di Civitavecchia • Terzo Binario News

Appuntamenti il 19, 20 e 21 ai magazzini romani dell’antica Rocca, Lisi: “Raccontiamo il dietro le quinte dell’artigianato”

Dialoghi tra imprese artigiane che innovano e custodiscono l’arte del saper fare. È questo “Intrecci”, il format/evento che, a partire da giovedì 19 marzo alle 18, animerà il weekend di Civitavecchia, nella cornice dei magazzini romani dell’antica Rocca, presso la sala “Mons. Luigi Rovigatti” in Calata Principe Tommaso, 1.

“Dopo il successo riscontrato a Viterbo con la prima edizione, abbiamo pensato di replicare l’iniziativa su Civitavecchia – dice Vincenzo Lisi, presidente della sede CNA locale – l’obiettivo è anche avvicinare il pubblico alle eccellenze del territorio e raccontare il dietro le quinte della creazione di un prodotto artigianale”.

Ad aprire gli eventi sarà il presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi, falegname e designer titolare di “Codice a barre”, che proprio in occasione della festa di San Giuseppe, giovedì 19 marzo, terrà la sua masterclass con don Giuseppe Tamborini, dal titolo “San Giuseppe: le sue tavole, i suoi alberi”.

Venerdì 20 marzo, assisteremo alla contaminazione tra due imprese dell’artigianato artistico, con lo stilista Franco Ciambella ed il fotografo Luca Riccioni, che ci sveleranno come “ Costruire l’immagine”, in un dialogo tra moda e fotografia.

Dulcis in fundo, sabato 21 marzo, con “Nettare e metallo: armonie artigianali tra natura e materia” con Elena Bassetti e Fattoria di Nonno Mario. Un appuntamento per scoprire quanto due realtà apparentemente lontane, quella dell’oreficeria e dell’apicoltura, condividano molti punti in comune, che aspettano solo di essere scoperti, per generare nuove opportunità e collaborazioni.

“Tutti gli eventi – sottolinea Lisi – si apriranno alle 18 con accesso libero e gratuito, per presentare un nuovo modo di vivere l’artigianato”.