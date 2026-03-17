Consorzio Industriale del Lazio, Tolfa aderisce • Terzo Binario News

Tolfa è entrata a far parte del Consorzio Industriale del Lazio. L’ingresso del comune collinare è stato ufficializzato nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea che ha accolto la richiesta di ingresso di quattro nuovi comuni della provincia di Roma, e di altri 29 municipi provenienti dalle altre province del Lazio.

La richiesta di ingresso nell’ente, soggetto attuatore della politica industriale regionale, era stata deliberata dal consiglio comunale di Tolfa lo scorso 25 febbraio.

“Attraverso l’adesione al Consorzio – ha affermato l’Assessore ai lavori pubblici, patrimonio e delegato per la frazione di Santa Severa Nord, Mauro Folli – insieme alla Sindaca Bentivoglio e a tutta la maggioranza, abbiamo voluto dare un segnale forte per stimolare lo sviluppo del territorio, valorizzare le aree produttive comunali, rafforzare l’attrattività del territorio per nuove imprese, favorire l’accesso e finanziamenti regionali, nazionali ed europei e promuovere nuova occupazione stabile e qualificata. Vogliamo migliorare l’area di Santa Severa Nord, nella quale sono già operative imprese importanti anche di calibro nazionale, che rappresenta il nostro bacino di sviluppo economico, anche grazie alla sua posizione logistica favorevole a metà strada tra il principale porto e il principale aeroporto d’Italia”.

“Nelle prossime settimane – aggiunge Folli – promuoveremo un incontro insieme alla governance del consorzio e a tutte le imprese, per discutere dei prossimi interventi e per comunicare le opportunità che possono essere colte dalle aziende, prima tra tutte la partecipazione al prossimo bando del Mimit dedicato alle imprese manifatturiere nel quale è possibile chiedere un contributo a fondo perduto volto a sostenere gli investimenti”.