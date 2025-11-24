Intervento in piazza Unità d'Italia a Santa Marinella • Terzo Binario News

La piazza del Monumento ai Caduti sarà presto oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo che prevede il rifacimento della pavimentazione di piazza Unità d’Italia ed i marciapiedi limitrofi, ad esclusione dell’obelisco e della statua in bronzo.

La proposta è stata presentata dall’assessore all’arredo urbano Elisa Mei, di concerto con l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati. L’importo totale del lavoro ammonta a 35.256,00 euro.

“Un intervento che si rende necessario per ridare lustro ad una delle piazze più antiche della nostra città, dove si svolgono le commemorazioni istituzionali. Un luogo a cui i cittadini sono fortemente legati, in cui sorge il Monumento ai Caduti della prima e seconda guerra mondiale, eretto nel 1958 e sotto l’egida dei Beni Culturali”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Il manto pedonale della piazza versa in cattive condizioni e nel tempo si sono sovrapposti interventi tampone che non hanno ristrutturato in maniera definitiva la pavimentazione, rendendone difficoltoso il camminamento.

“E’ nostra intenzione intraprendere una ristrutturazione conservativa, che preservi lo stile preesistente- ha spiegato l’assessore Mei- Sarà anche l’occasione per provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche e rendere la piazza accessibile alle persone con disabilità. Nell’opera è previsto il mantenimento e la salvaguardia dell’area verde e del manto erboso. Verrà piantumata una nuova palma laddove sorgeva quella che abbiamo dovuto eliminare”.

L’intervento sulla piazza prelude ad un’opera più ampia, in cui sono previsti i rifacimenti dei marciapiedi in molte zone della città.

“Come abbiamo già detto in altre occasioni, stiamo predisponendo interventi di manutenzione straordinaria con particolare attenzione alle pavimentazioni dei marciapiedi cittadini- ha aggiunto il vicesindaco Amanati- Si tratta di un lavoro importante e impegnativo che si rende necessario in termini di sicurezza e decoro cittadino”.