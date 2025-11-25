Santa Marinella deluso per il pari interno col Tarquinia • Terzo Binario News

A Santa Marinella c’è delusione per il 2-2 interno arrivato contro un Tarquinia che ha pareggiato grazie al rigore concesso per il fallo di mano di Cuomo.

Delusione perché dopo un primo tempo scialbo, la squadra rossoblù si è ripresa ribaltando lo svantaggio iniziale di Bertini e controllando le operazioni.

A rendere più amara la giornata, l’infortunio alla spalla di capitan Alessio Gallitano che, appena entrato, ha avuto appena il tempo di innescare l’azione che ha portato al rigore del pareggio trasformato da Cerroni. Di Mariani la rete (bellissima) del temporaneo 2-1.

«Un’occasione persa, sciupata e non doveva succedere – commenta mister Daniele Fracassa – nonostante un brutto primo tempo, un inizio di gara giocato con poca concentrazione, tant’è che nella prima frazione il Tarquinia ha chiuso in vantaggio. Nella ripresa, siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento e in pochi minuti l’abbiamo ribaltata. Poi l’infortunio di Gallitano a metà del secondo tempo ha condizionato la gara rompendo l’equilibrio della squadra. Unica nota positiva, il rientro in campo di Tabarini con uno spezzone di 20-25 minuti e di questo siamo contenti. Tornando alle note dolenti, non possiamo concederci un Santa Marinella dai due volti. Dopo un primo tempo opaco nel secondo tempo si è vista una grande squadra con il portiere del Tarquinia che in tre occasioni ha compiuto interventi importanti. Dobbiamo andare avanti, senza buttarci giù ma riflettendo sugli errori commessi».

Queste le parole del ds Stefano Di Fiordo: «Abbiamo sbagliato il primo tempo, nel quale siamo stati troppo remissivi subendo gol e il nostro portiere Coronas ci ha salvato in un paio di occasioni. Nella ripresa siamo entrati con il giusto atteggiamento. Sicuramente non possiamo concedere a nessuna squadra un tempo, pertanto ritengo che dobbiamo lavorare tanto sotto questo aspetto».