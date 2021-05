Internet e i giovani: come evitare i rischi della rete - Terzo Binario News

“I nostri ragazzi sono connessi h24 alla rete e se questo, da un lato, offre infinite possibilità dall’altro li espone a rischi aggirabili solo grazie ad una corretta educazione. E’ quindi importante spiegare ai giovani e alle loro famiglie quali comportamenti non adottare quando si è online, quando si gestiscono profili social e quando si leggono notizie che qualche volta non sono vere”. Lo ha dichiarato oggi Daniele Leodori, vice Presidente della Regione Lazio, intervenendo al convegno telematico “Educazione alla legalità. I minori e la Rete”, al quale hanno assistito anche alcuni alunni dell’I.C. “Via Miceli” di Roma. L’evento si inserisce nell’ambito dell’attività di Media Education e di educazione alla legalità portata avanti dal Corecom Lazio su tutto il territorio laziale.

“L’introduzione della didattica a distanza, a causa della pandemia e il relativo utilizzo delle nuove tecnologie, ha introdotto la necessità di rendere sempre più consapevoli anche i ragazzi di fasce di età inferiori”, ha proseguito Leodori.

“Quando si naviga in rete bisogna stare molto attenti per evitare di imbattersi in contenuti inappropriati per i minori. Per questo consiglio vivamente ai ragazzi di condividere con i genitori le password dei loro profili social. Non bisogna poi esitare a segnalare ad amici e insegnanti i comportamenti offensivi nei confronti di altri utenti della rete”, ha aggiunto Fabio Capolei, vice Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Lazio.

“Il Corecom Lazio, in particolar modo in questo periodo nel quale le famiglie e i minori hanno aumentato il tempo trascorso collegati alla rete, si propone di offrire a tutti i cittadini del Lazio la conoscenza di tutti gli strumenti idonei a comprendere meglio le dinamiche e i messaggi offerti dai media per rielaborarli autonomamente, in maniera critica, attività di formazione e prevenzione che è possibile espletare solamente in sinergia con Consiglio Regionale e AGCOM”, ha proseguito Maria Cristina Cafini, Presidente del Corecom Lazio.

“Proteggere i bambini ed educarli ad un uso consapevole di internet continuerà ad essere la nostra mission prioritaria come autorità regionale per le comunicazioni. Oggi abbiamo ricordato loro che legalità è innanzitutto rispetto delle regole anche nella comunità virtuale”, ha aggiunto Iside Castagnola, componente del Corecom Lazio.