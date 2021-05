Pusher tunisino sbarca al porto di Civitavecchia e viene arrestato - Terzo Binario News

In questi giorni il personale dell’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima Civitavecchia, diretto dalla Dott.ssa Lorenza Ripamonti, ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino allo sbarco del traghetto da Tunisi.

Gli inquirenti, durante accurati controlli di frontiera effettuati allo sbarco del traghetto proveniente da Tunisi, hanno riscontrato che sullo straniero pendeva un mandato di arresto da parte della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna per una condanna a cinque anni e cinque mesi di reclusione derivante da un cumulo di pene per traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio commessi in Italia negli anni 2016-2017.

Il cittadino tunisino è stato accompagnato in Ufficio , sottoposto ai rilievi dattiloscopici e, dopo la notifica del mandato di arresto , tradotto in carcere.