Installati ad Allumiere i pannelli informativi che indirizzano al Faggeto • Terzo Binario News

“Finalmente chi percorre la provinciale per raggiungere Allumiere, la frazione La bianca, Tolfa, oppure è semplicemente di passaggio sicuramente verrà attratto da questi nuovi cartelli informativi che iniziano a dare alla nostra Comunità la giusta importanza facendo conoscere le ricchezze che abbiamo, come delegato alle politiche ambientali mi soffermerò solo ed esclusivamente sulla nuova cartellonistica inserita in alcuni punti strategici di Allumiere riguardante il bosco di faggi che sovrasta Allumiere, nonché Monumento Naturale.

È un modo per invitare sempre più persone a passeggiare attraverso i sentieri del faggeto e magari fermarsi in paese per poter visitare il Museo e degustare i nostri prodotti tipici.

Spero che questi interventi voluti da tutta l’amministrazione comunale e in particolar modo dal Sindaco Landi che ha creduto in questo progetto condiviso con gli attivisti dell’associazione culturale “Il cammino dell’Allume” (in particolar modo Lara Sgamma e Francesca Stefanelli)e l’assessore dell’Università Agraria Paolo Travagliati con i quali sto collaborando anche su altri progetti che speriamo di poter concretizzare il prima possibile, siano graditi dalla nostra comunità,

Ringrazio lo studio “Scarin photo crew” per le immagini di sfondo presenti sui tabelloni”.

Carlo Cammilletti consigliere delegato all’ambiente