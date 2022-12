M5s Civitavecchia sul Tedesco quinquies: "Uno schiaffo alla città" • Terzo Binario News

“Uno schiaffo alla città. Non si può definire altrimenti il Tedesco quinquies, la quinta giunta varata da quelli esperti in appena tre anni e mezzo di mandato.

Un’altra girandola di partiti, di poltrone, di nomine, di deleghe che nulla ha a che fare con il governo della città. E chissà che non sia l’ultima.

Per l’ennesima volta gli assessorati dovranno ricominciare da capo a progettare e pianificare e con il tempo che rimane non potranno raccogliere nessun risultato.

Queste beghe politiche non solo sono stucchevoli ma sono assai dannose per l’amministrazione della città, non a caso ferma e immobile.

Il risultato di questa grande confusione è evidente a tutti: oltre a revoche e litigi per le poltrone l’amministrazione Tedesco sarà ricordata solamente per il record di cambio di giunte”.

Gruppo consiliare M5S