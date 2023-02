Insieme Santa Marinella sui rifiuti: "L'Amministrazione subisce il rapporto con la ditta appaltatrice invece di governarlo" • Terzo Binario News

“La sensazione che il sistema di raccolta dei rifiuti urbani non sia concepito e svolto in maniera eccellente in questi giorni sta diventando più di una sensazione.

Oltre alle lamentele dell’utenza, di tantissimi cittadini, mi è capitato di imbattermi in un sito internet che ha aperto una breccia trasformando le sensazioni in certezza.

Si tratta del sito dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’ente pubblico che gestisce il catasto nazionale dei rifiuti e li sopra ho cercato Santa Marinella.

Ci sono numericamente e graficamente gli ultimi dieci anni di dati della raccolta dei rifiuti cittadina e soprattutto ci sono anche i dati dei Comuni nostri vicini.

Non mi ha sorpreso vedere e comprendere come la nostra Città sia l’ultima ruota del carro di questo lungo cammino verso un utilizzo virtuoso delle materie prime secondarie e dei rifiuti che altre amministrazioni hanno intrapreso con costi minori e maggiore efficienza.

Chi avesse un pochino di tempo per esaminare dati e grafici si accorgerebbe del divario tra le amministrazioni esaminando uno dei primi disegni, quello che mette in relazione nel tempo i punti in cui viene rappresentata la raccolta totale dei rifiuti e quelli in cui si descrive la quantità di differenziazione.

Punti molto distanti nel tempo di inizio dei processi obbligatori di raccolta differenziata, nei periodi successivi devono avvicinarsi per l’aumento della raccolta differenziata come a formare un ideale imbuto, graficamente appunto.

Nel caso del nostro Comune questo ravvicinamento non si vede, negli altri Comuni limitrofi è invece molto evidente, segno che l’efficienza del processo, che comunque sempre in raffronto di dati è molto costoso, non c’è.

Ormai siamo consapevoli del fatto che questa Amministrazione comunale subisce il rapporto con la ditta appaltatrice più che governarlo.

E’ anche giunto il momento che i cittadini si rendano conto della realtà che va ben oltre, in termini drammatici, dai messaggi di autoelogio che quotidianamente provengono da via Cicerone. Tra qualche mese si potrà democraticamente decidere quale sarà il miglior futuro per la nostra Comunità”.

Dichiarazione di Francesco Fiorucci, consigliere comunale a Santa Marinella e presidente del Comitato INSIEME