Regionali, Pascucci incontra Corbari: “Turismo motore dell’economia, necessarie risposte concrete all’intero settore” • Terzo Binario News

“Il turismo è il perno portante dell’economia italiana e del Lazio. Una nazione come la nostra, che racchiude il maggior numero di siti UNESCO al mondo, non può permettersi di non investire sempre maggiori risorse in questo settore che rappresenta un pilastro dell’economia, del lavoro e dell’occupazione per centinaia di migliaia di famiglie.

Come Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale ed ex Sindaco di Cerveteri, ieri ho incontrato Stefano Corbari, Presidente della Fiavet, Associazione Laziale Imprese Viaggio e Turismo, il quale mi ha manifestato le tantissime difficoltà e scelte che negli anni hanno fortemente penalizzato il comparto turistico, già minato dalle restrizioni pandemiche.

In qualità di candidato al Consiglio Regionale del Lazio, ho dato lui la mia più completa disponibilità a lavorare affinché le loro battaglie siano immediatamente all’ordine del giorno della nuova Giunta”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente.

“Nei miei dieci anni da Sindaco di Cerveteri, sito UNESCO dal 2004, ho portato in ambito turistico brillanti risultati alla città – prosegue Pascucci – tra i tanti, mi piace citare ciò di cui vado maggiormente orgoglioso, ovvero il rifacimento della strada di accesso alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, prima impraticambile, e il ritorno in via definitiva a Cerveteri, all’interno del Museo Nazionale Cerite dei capolavori di Eufronio, la Kylix e il Cratere. L’Associazione di cui è Presidente Stefano è una delle maggiori realtà nel territorio in ambito di turismo, in quanto racchiude le agenzie di viaggio, coloro che materialmente organizzano le vacanze di tantissimi italiani. Le difficoltà che mi ha rappresentato sono tante e complesse: un grido d’allarme verso il quale è necessaria una risposta concreta da parte della politica”.

“I due anni di pandemia ci hanno dimostrato in maniera concreta cosa succede al sistema economico italiano quando a fermarsi è il turismo – conclude Pascucci – senza flussi turistici, che siano essi italiani o esteri, si ferma l’indotto nel mondo dei trasporti, della ristorazione, degli albergatori, con conseguenze a catena su imprese e famiglie. Il Presidente Stefano Corbari, che ringrazio per il piacevole e proficuo incontro, e tutti gli associati, avranno in me sempre un alleato pronto a farsi portavoce delle loro istanze”.