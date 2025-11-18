Insieme per l’Ospedale di Tarquinia: "Depotenziato il Pronto Soccorso" • Terzo Binario News

“Il Movimento Insieme per l’Ospedale di Tarquinia non si arrende di fronte all’azione preordinata, dimostrata dai fatti e da noi instancabilmente denunciata già da tempo, mirata a chiudere il nostro Ospedale, reparto dopo reparto.

Adesso tocca al Pronto Soccorso: senza gli operatori adeguati alle funzionalità dell’emergenza,

come cardiologi e ortopedici, non è in grado di erogare servizi essenziali e per questo gli accessi continuano inesorabilmente a diminuire. Non a caso la dirigenza ASL si è ben guardata dal fornire i dati, come più volte da noi richiesto. Dati che confermerebbero le nostre affermazioni. Morte per inedia, esattamente come qualcuno s’era immaginato di far morire il nostro ospedale.

E non ci si racconti più che si stanno eseguendo lavori per rendere attrattiva la struttura ai medici che in futuro dovrebbero venire a Tarquinia, perché è stato soppresso l’unico vero attrattore, costituito dalla continuità di prestazioni di una struttura sanitaria scelta da molti per la qualità dei reparti ormai chiusi. Basti pensare all’eccellenza rappresentata fino a poco tempo fa dal Reparto di Ortopedia. Non sei credibile, cara dirigenza ASL.

E ancora: a che serve sprecare risorse per realizzare la Casa della Comunità, già fallita prima di

iniziare perché manca e mancherà il personale che dovrebbe farla funzionare?

Il Comitato che rappresenta il Movimento denuncia che il primo responsabile di quello che accade al nostro ospedale è il Direttore Generale della ASL, profumatamente pagato, ma che non è capace di darci i servizi sanitari previsti dall’Atto Aziendale e dalla programmazione regionale. Chi dirige la ASL non è riuscito ancora a dare un primario al Reparto di Medicina, l’unico sopravvissuto.

Non possiamo non denunciare poi le pantomime di tutti i “fotomodelli”, consiglieri regionali o altri esponenti politici, che invece di preoccuparsi di pungolare la dirigenza ASL perché provveda a riaprire i reparti, approfittano di ogni acquisto di macchinario destinato al nostro ospedale per speculare sulla sofferenza di una città e mettersi in mostra.

Non c’è che una parola per rispondere a un tale cinismo: vergogna! E intanto sono in agguato gli sciacalli della sanità privata, che qualche compare politico probabilmente hanno.

Comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia”