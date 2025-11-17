"Code chilometriche a Cerveteri per i mastelli nuovi del vetro" • Terzo Binario News

Movimento 5 Stelle Cerveteri, Città Futura AnnoZero, Comitato Cittadini in Lotta per una Cerveteri Migliore: “I cittadini meritano rispetto”

“Questa mattina in via Pelagalli, uno dei punti di ritiro del nuovo mastello del vetro, si è formata un’interminabile fila ordinata di cittadini che, armati di buona pazienza, hanno atteso il loro turno per una operazione non di certo essenziale, come quella di sostituire un contenitore vecchio con uno nuovo.

Non si comprende per quale motivo si sia voluto imporre ai cittadini un disagio del tutto evitabile e quale improrogabile esigenza logistica avesse un’operazione condotta in questo modo, senza preavvisi adeguati e con modalità così sommarie.

Si ritiene inaccettabile abusare della pazienza e della civiltà dei residenti, costretti a subire simile procedimento da parte dell’amministrazione.

Il Gruppo politico Città Futura-Anno Zero, annuncia che presenterà una interrogazione in Consiglio Comunale per chiarire ogni aspetto della vicenda e fare piena luce sulle ragioni di questa scelta.

La raccolta differenziata porta a porta deve essere incentivata, sostenuta e resa frutto della massima partecipazione da parte della comunità, non trasformata in un motivo di sfiducia e malcontento.

I cittadini di Cerveteri meritano rispetto”.

Movimento 5 Stelle Cerveteri – Città Futura AnnoZero – Comitato Cittadini in Lotta per una Cerveteri Migliore