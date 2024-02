Inizia da Piazza Venezia a Roma lo scavo della Metro C • Terzo Binario News

È arrivata, dopo 320 km di viaggio da Cesena a Roma, l’idrofresa che scaverà fino a -85 metri nel sottosuolo di Roma

È arrivata, dopo 320 km di viaggio da Cesena a Roma, l’idrofresa che scaverà fino a -85 metri nel sottosuolo di Roma. Il trasporto, organizzato in quattro viaggi di modalità eccezionale, ha consentito di allestire il macchinario che durante quest’anno permetterà di costruire i muri perimetrali della stazione di piazza Venezia.

L’idrofresa è dotata di due corpi rotanti in grado di scavare porzioni di terreno larghe fino a 2 metri e 80 centimetri e spesse un metro e cinquanta. Il macchinario, con un’altezza di 24,5 metri e un peso di 185 tonnellate, lavorerà in verticale sfruttando un getto di acqua ad alta pressione.

Il macchinario sarà impiegato nella realizzazione di circa 55 mila metri cubi di diaframmi perimetrali in cemento armato della stazione, fino alla profondità di 85 metri. Con i diaframmi perimetrali si realizzerà una scatola idraulicamente isolata, che consentirà poi di scavare l’interno della stazione in massima sicurezza. La sua attività procederà nei prossimi mesi in parallelo con le altre lavorazioni del cantiere, già avviate nella parte centrale della piazza, come l’esecuzione di carotaggi archeologici.

Lo scavo fino alla profondità record di 85 metri consentirà di alloggiare all’interno dello stesso perimetro anche la futura stazione della metro D.

Fonte, Odissea Quotidiana

Foto Facebook https://www.facebook.com/odisseaquotidiana