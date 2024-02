Da Civitavecchia a Istanbul, l’esperienza dei ragazzi dello Stendhal in Turchia • Terzo Binario News

Ragazzi dello Stendhal ad Istanbul, terminata la prima mobilità del progetto Erasmus Covet.

Dall’11 al 17 febbraio 2024 alcuni studenti dell’I.I.S. Stendhal sono stati coinvolti nel progetto Erasmus “Sustainable Cooperation for Goals at VET Schools” (COVET), accompagnati dai docenti Patrizia Bedini e Silvano Mignanti.

I partecipanti Andrea Galiano, Andrea Santini, Valerio Lostia, Silvia Maestrale, Nancy Liberti, Lucilla Moraldi, Aurora Santamaria e Paola Ionela Tapeanu hanno dunque trascorso questa settimana esplorando diversi aspetti del tema principale della prima mobilità in Turchia: “Peace and Tolerance” (pace e tolleranza). I ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare ed interagire con studenti di nazionalità francese, greca e turca, hanno vissuto in prima persona il valore dello scambio culturale, impartendo e ricevendo preziosi insegnamenti assieme ai loro coetanei e non è mancata l’opportunità di visitare l’enorme metropoli turca.

Di seguito la testimonianza di una dei partecipanti, Paola Ionela Tapeanu: “È stata un’esperienza indimenticabile, ho amato la bellezza dei monumenti della città e la loro storia. Tramite questo Erasmus, ho conosciuto persone e culture diverse che porterò sempre nel mio cuore. Il quartiere di Kadikoy, dove abbiamo alloggiato e sito nella zona asiatica della città, è stato perfetto per scoprire come vivono i turchi, mentre nella parte europea abbiamo visitato monumenti , come la Moschea Blu, la Basilica Cisterna, la Torre di Galata e la chiesa cattolica di Sant’Antonio, il gran Bazar, ecc… Spero di rimanere amica con le persone stupende che ho conosciuto e con le quali ho condiviso fantastici momenti e non nascondo che mi piacerebbe vivere di nuovo un’esperienza simile in futuro.”

Andrea Galiano 4C Ite “G.Baccelli” (IIS Stendhal)