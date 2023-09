Infermiera uccisa a Roma: chi era Rossella Nappini • Terzo Binario News

A terra, in una pozza di sangue, all’altezza dell’entrata del palazzo dove viveva. Rossella Nappini, 52 anni, infermiera dell’ospedale San Filippo Neri, è stata uccisa ieri 4 settembre a Monte Mario, in via Giuseppe Allievo. Sull’addome presentava delle ferite d’arma da taglio. Aveva ferite anche alla braccia, probabilmente la donna ha cercato di difendersi.

La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 17, sulla vicenda indaga la Squadra Mobile. A trovare il corpo nell’androne dello stabile sono stati due studenti. Gli investigatori non escludono nessuna pista: forse la vittima conosceva la persona che le ha inferto i colpi mortali.

Sono al vaglio le testimonianze raccolte, per avere un quadro più chiaro del contesto in cui si è consumato l’omicidio. In corso le ricerche per rintracciare l’arma del delitto: i poliziotti hanno perlustrato i cassonetti presenti nelle vicinanze.

Accanto al cadavere c’era la borsa di Rossella Nappini. Per adesso, sarebbero esclusi i moventi legati a una rapina o a una tentata violenza sessuale. Acquisite le immagini delle telecamere di alcune attività della zona: da lì potrebbero emergere dettagli utili sulla fuga di chi si è scagliato contro la 52enne.

Separata, viveva con due figli e l’anziana madre. Sul posto, per un sopralluogo, è giunta anche la pm Claudia Alberti del gruppo violenze di genere. Nel frattempo, è stata disposta l’autopsia: l’esame autoptico stabilirà pure il numero di coltellate che hanno ucciso la donna.