Ubriaco minaccia con un coltello il titolare del ristorante • Terzo Binario News

L’episodio in via Amendola, a Roma. Bloccato dai carabinieri un 27enne somalo

Un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, l’altra sera ha importunato diversi avventori di un ristorante di via Amendola.

Il titolare dell’attività commerciale, nel tentativo di allontanare l’uomo dal suo locale, è stato minacciato con un coltellino, creando spavento tra i presenti che hanno allertato una pattuglia di carabinieri del vicino scalo Termini.

Alla vista dei militari, il soggetto, un somalo di 27 anni, ha opposto resistenza, dimenandosi animatamente per non farsi identificare, prima di essere definitivamente bloccato e arrestato.

La successiva perquisizione sul giovane ha consentito di rinvenire e sequestrare un coltellino con lama di 5 centimetri 2 dosi di hashish e 2 grammi di cocaina, motivo per cui è stato anche sanzionato amministrativamente, per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.