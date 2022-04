Montalto di Castro, il candidato Sindaco Benni soddisfatto per la nascita di un percorso condiviso - Terzo Binario News

MONTALTO DI CASTRO- ” Sono decisamente soddisfatto della condivisione di questo percorso, verso le comunali 2022, con Daniela Scatolini e il suo gruppo”. Lo ha dichiarato Luca Benni in seguito all’esito positivo dell’incontro tenutosi ieri con Daniela Scatolini, che una settimana fa aveva presentato la sua candidatura a sindaco di Montalto di Castro. ” Insieme a Daniela siamo riusciti a trovare una sintesi, arrivata dopo alcuni incontri – ha poi proseguito il candidato sindaco – che ci permette di chiudere un programma elettorale completo e incentrato su tematiche importantissime per lo sviluppo del territorio”. Politiche sociali, sanitá, ambiente, politiche giovanili, sviluppo del litorale e di tutto il territorio, agricoltura e sviluppo occupazionale, riqualificazione centri storici, borghi e quartiere case Enel, sono i punti cardine su cui i due candidati si sono piú volte confrontati per riuscire a trovare idee positive che possano garantire un futuro al paese.

“Nonostante il grande lavoro che stiamo facendo per chiudere un programma elettorale che ci consenta di lavorare sul territorio in maniera proficua per i prossimi 5 anni – ha incalzato Luca Benni – non abbiamo perso di vista il rumore generatosi tra i cittadini dall’elevato numero di liste. Responsabilmente con Daniela abbiamo quindi deciso di condividere il percorso allo scopo di poter garantire alla cittadinanza un gruppo di lavoro di valore, che mette da parte i personalismi e si dedica totalmente allo sviluppo del territorio sotto ogni punto di vista. Quando gli obbiettivi sono condivisi e il bene del paese é messo al primo posto non é difficile trovare una sintesi e un modo per collaborare”. Un atteggiamento di apertura e disponibilità quindi da parte di Luca Benni e del suo gruppo a condividere il percorso elettorale 2022 con chiunque abbia desiderio di cambiare concretamente le sorti del territorio per il presente, ma soprattutto in un’ottica di sviluppo per il futuro, di Montalto di Castro e Pescia Romana.