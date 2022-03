Incidenti stradali, morti un centauro all'Eur e una donna a La Rustica - Terzo Binario News

Rilievi e indagini di Roma Capitale

Mattinata impegnativa per la Polizia Locale a causa di diversi incidenti avvenuti sul territorio capitolino. In particolare sono due gli incidenti gravi, entrambi con esito mortale.

Il primo è avvenuto poco prima delle ore 7 all’Eur, in via dell’Oceano Indiano all’incrocio con viale Egeo , dove sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur, i quali sono stati impegnati nei rilievi di un incidente che ha visto coinvolti un motociclo Honda SH ed un’automobile un’Audi A 4.

Deceduto il conducente dell’Honda Sh, un ragazzo italiano di 35 anni. L’uomo alla guida dell’auto, italiano di 71 anni, si è subito fermato per allertare i soccorsi. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Altro incidente grave avvenuto in zona La Rustica, in Via Dameta all’altezza del cavalcavia della A24 , alle ore 9,30 circa: qui sono intervenuti i caschi bianchi del V Gruppo Casilino per i rilievi di un incidente che ha interessato un autocarro Iveco e un pedone, donna italiana di 74 anni, deceduta dopo essere stata investita dal veicolo. Anche in questo caso il conducente, italiano di 46 anni, si è fermato per i soccorsi. In corso gli accertamenti sull’esatta dinamica dei fatti. Entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nei due incidenti sono stati accompagnati presso gli ospedali della Capitale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito e tutti veicoli sono stati posti sotto sequestro.