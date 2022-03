Centri anziani Fiumicino, Severini: “Non sono bastati due anni per mettere a norma le strutture” - Terzo Binario News

La riapertura dei centri anziani, grazie alla diminuzione dei contagi da Covid-19 sul nostro territorio, è una buona notizia. Peccato che, come spesso accade, qualcosa non quadra… riaprono tutti ad esclusione del centro anziani di Aranova. La motivazione ufficiale? Mancano i macchinari per il ricambio d’aria.

E’ assurdo pensare che dopo due lunghi anni di pandemia in cui, ci tengo a sottolineare, i centri anziani sono stati sempre chiusi e riaperti solo per un brevissimo periodo, non sia stato fatto nulla per mettere a norma tutte le strutture del territorio. Tale problematica non si presenta solo al centro di Aranova, che è uno stabile di appena 90 metri quadrati, ma anche a quello di Isola Sacra e di Passoscuoro, che potranno essere riaperti, ma con i lavori in corso d’opera.

Ancora una volta emergono i ritardi di un’Amministrazione che non è stata capace di organizzare la riapertura in sicurezza dei centri anziani. Eppure, di tempo per agire ne abbiamo avuto a sufficienza. Siamo, quindi, di fronte all’ennesima dimostrazione di una latitanza che non è più tollerabile.

Firmato: Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme