Incidente in via Ostiense oggi, 16 maggio. Secondo quanto appreso, un uomo di 49 anni, a bordo di uno scooter Honda Integra, per cause in corso di accertamento è finito contro un’auto in sosta, una Ford Ecosport, intestata a un 75enne.

Il 49enne è stato trasportato al San Camillo in codice rosso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del gruppo VIII Tintoretto.