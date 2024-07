Incidente via di Bravetta: scontro auto-scooter, grave donna • Terzo Binario News

Incidente in via di Bravetta all’altezza del civico 568. Uno scooter (Sym) e un’auto, una Citroen C1, si sono scontrati – per cause in corso di accertamento – intorno alle 9,30 di oggi, 20 luglio. Ad avere la peggio una donna, che si trovava a bordo del motoveicolo e che è stata condotta all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XII Monteverde. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Nel frattempo, c’è chi sta cercando testimoni in merito al sinistro stradale di via di Bravetta. “Conosco la ragazza – viene raccontato a Terzo Binario News – è una insegnante di educazione fisica. Servirebbe qualcuno che abbia visto cosa sia avvenuto, per dare una indicazione precisa sulla dinamica. Mi sembra doveroso dare un aiuto. Chiunque possa fornire la sua testimonianza può chiamare il numero 320.4117503”.

Foto Facebook Bravetta Casetta Mattei Pisana Monteverde Portuense News Annunci Ed Eventi

c.b.