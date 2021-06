Incidente sull'Aurelia verso Roma, 8 km di coda da Malagrotta - Terzo Binario News

Quattro auto coinvolte e un ferito in codice giallo, fa sapere Roma Capitale

AGGIORNAMENTO DALLA POLIZIA DI ROMA CAPITALE –

“Intervento della pattuglia della Polizia Locale XIII Gruppo Aurelio per rilievi di un incidente tra quattro veicoli sulla via Aurelia in prossimità di Malagrotta.

Sono poi sopraggiunte ulteriori unità della Locale per servizi di viabilità. Al momento risulta una persona ferita trasportata in ospedale in codice giallo”.

Un tamponamento fra diverse auto sta paralizzando il traffico sull’Aurelia verso la Capitale.

All’altezza di Malagrotta si è verificato un incidente le cui ripercussioni stanno ricadendo sui vacanzieri di rientro a Roma. Sul posto la Polizia Locale e diverse ambulanze anche se sembra non ci siano feriti gravi.

Infatti si è formata una coda lunga addirittura 8 km che termina nei pressi di Aranova e che, con il passare dei minuti è destinata ad aumentare.