Incidente sull'Aurelia, Anas chiude la consolare al km 14 della Massimina - Terzo Binario News

Coinvolte due auto, un ferito elitrasportato al Gemelli

A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico la statale 1 “Aurelia” in direzione Roma, al chilometro 14 località La Massimina (Roma) in direzione Roma.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli tra cui un bus, causando il ferimento di una persona. Si è anche reso necessario l’intervento di un’eliambulanza che ha preso in carico l’uomo, portandolo al Gemelli in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

🔴#Roma #incidente – SS1 Aurelia

🔴TEMPORANEAMENTE CHIUSA altezza località La Massimina > Roma

❗coinvolti due veicoli al km 14#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 11, 2020