"Non sussistono condizioni tecnico-igienico-sanitarie": alla Sacchetto lezioni dal 24 settembre - Terzo Binario News

Una ex scuola, Istituto Maestre Pie Filippine, sarà messa a disposizione degli studenti grazie a un Protocollo d’intesa siglato con il Vicariato di Roma

Il suono della campanella, nel Municipio XIV, non sarà uguale per tutti. In alcuni casi avverrà il 14 e in altri in 24 settembre. Ecco il quadro che al momento si è delineato.

“Il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “via S. C. Donati 110” riunitosi in data odierna (10 settembre, ndr), considerato che allo stato attuale non sussistono le condizioni tecnico-igienico-sanitarie necessarie per fruire dei locali scolastici nel rispetto delle normative vigenti, delibera all’unanimità di fissare l’avvio delle lezioni dell’anno scolastico per il plesso “Ulderico Sacchetto” al 24 settembre”. È quanto riportato sul sito dell’IC Suor Celestina Donati.

Sempre il 24 settembre cominceranno le lezioni all’Ic Maffi (plessi Maffi, Maglione e Don Morosini). All’istituto comprensivo Chiodi – in una nota – è stato riportato: ” Si informano le famiglie degli alunni dell’Istituto Chiodi che per motivi organizzativi l’inizio dell’attività didattica sarà posticipata a data da definire in sede di Consiglio di Istituto che si terrà venerdì 11/09/2020. Ulteriori informazioni saranno comunicate in tempi brevi”.

Differimento delle attività scolastiche al 24 settembre anche per l’IC Paolo Stefanelli. Queste le parole del dirigente scolastico: “Purtroppo vi comunico che, nonostante i generosi tentativi dei collaboratori scolastici, a cui va un sincero ringraziamento per tutto il lavoro svolto nelle sedi, nonostante il lavoro dei docenti, di tutto lo staff e dei manutentori, non è ancora possibile assicurare l’apertura in assoluta sicurezza di tutti i plessi dell’Istituto”.



“Permangono i seguenti problemi:

1. Lavori in corso nella sede centrale di Via E. Pestalozzi, 5 per rifacimento del solaio della biblioteca;

2. Lavori in corso nel plesso “Amici-Di Meglio” per rifacimento intonaci esterni;

3. Sistemazione degli arredi mancanti (non è stato ancora possibile assicurare le operazioni di trasloco dei banchi per il secondo piano della sede centrale);

4. Carenza significativa di organici (docenti e ata) che non permette di vigilare adeguatamente gli alunni di tutti i plessi mettendo a serio rischio la salute degli allievi e del personale. Pertanto, il Consiglio di Istituto ha deliberato il differimento delle attività didattiche al 24 settembre”.

Secondo quanto appreso da Terzo Binario, gli altri plessi del Municipio XIV inizieranno le lezioni il 14 settembre con orario differenziato. Da segnalare come una ex scuola, quella dell’Istituto Maestre Pie Filippine, sarà messa a disposizione degli studenti grazie a un Protocollo d’intesa siglato con il Vicariato di Roma.

Lo spazio, nello specifico, ospiterà circa 300 alunni degli 800 iscritti alla scuola media Ovidio. In questo modo sarà permesso a studenti, insegnanti e operatori di rispettare il distanziamento fisico, previsto dalle disposizioni anti-Covid, con maggiore facilità. Il Protocollo d’Intesa che Roma Capitale ha sottoscritto con il Vicariato permette di offrire una soluzione in più per reperire ulteriori spazi garantendo il rientro a scuola in totale sicurezza.

Alla Neruda, nell’ambito del rispetto nelle norme di sicurezza anti Covid, alcune aule sono state ricavate nel refettorio (VEDI FOTO SOTTO).