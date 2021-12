Incidente sull'Aurelia a Santa Marinella fra vettura e autocarro, intervento dei pompieri - Terzo Binario News

Incidente stradale avvenuto questa mattina a Santa Marinella.

Alle ore 09.30 circa i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno risposto ad una chiamata di soccorso in via Aurelia, altezza dell’incrocio con via Crispi, la atrada della stazione ferroviaria.

Un autocarro con un’auto di media cilindrata si sono scontrati per cause ancora da accertare sono entrati in collisione. I Vvf arrivati sul posto hanno subito affidato gli occupanti delle due vetture ai sanitari del 118 giunti con due ambulanze.

In seguito gli uomini della caserma Bonifazi hanno messo in sicurezza le auto.