Flash mob alla farmacia comunale di Santa Marinella - Terzo Binario News

“Si è tenuto un flash mob di fronte alla Farmacia Comunale di via Valdambrini, promosso da Rifondazione, il “Paese che vorrei” e il “Comitato per l’emergenza abitativa”, per denunciare l’intenzione della Giunta Tidei di dismettere l’unica farmacia comunale del nostro territorio per affidarla ad un privato. Nell’opuscolo auto celebrativo che Tidei ha fatto recapitare ad ogni famiglia di S. Marinella, si legge che la farmacia è in perdita: una peso per la collettività, mal gestita e mal organizzata.

Sulla situazione finanziaria della farmacia non vengono comunicate cifre ma a chi invece ha potuto accedere agli atti, risulta che la farmacia comunale guadagni circa 70 mila euro l’anno e verrebbe affidata ad un privato per 30 mila euro l’anno, con una perdita netta per le casse comunali di 40 mila euro l’anno, soldi che potrebbero essere investiti in nuovi presidi sanitari pubblici ne territorio, per esempio in via Etruria.

Se la farmacia è in attivo malgrado sia mal gestita, quanto potrebbe fruttare se fosse ben gestita? Perché invece di migliorarne la gestione si propone la dismissione al privato? Più di Vent’anni fa i cittadini raccolsero firme per ottenere una farmacia comunale che, una volta avviata con denaro pubblico (ca. 150.000 euro), rischia di venire ceduta.

La Giunta Tidei lamenta la scarsità di risorse nelle casse del Comune ma non fa altro che dar via i beni a resa: passeggiata, cimitero, farmacia. Chi governa la città confida nella disinformazione e nel silenzio. Con il flash mob di oggi i promotori hanno voluto rompere il silenzio ed informare i cittadini del quartiere, in molti in fila per accedere in farmacia. Visto che essa è uno dei temi dei 5 referendum, la battaglia è appena all’inizio”.

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, S. Marinella