Incidente sulla Panoramica: furgone contromano addosso a uno scooter, centauro in codice rosso - Terzo Binario News

Intervento della Polizia Locale con le pattuglie del I Gruppo Prati, nel primo pomeriggio odierno in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, per uno scontro avvenuto tra un furgone ed una moto a circa 150 metri da via Trionfale.

Ad avere la peggio in conducente in sella ad un motoveicolo Honda. L’ uomo, italiano di 36 anni, è stato trasportato presso ospedale S. Spirito in codice rosso, mentre il conducente dell’autocarro, 29 anni, è stato trasportato all’ospedale San Carlo per alcune ferite riportate e per essere sottoposto agli esami di rito.

Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti, sembra che il furgone abbia imboccato contromano il tratto di strada interessato, ma ulteriori accertamenti sono in corso per chiare esatta dinamica di quanto accaduto Sul posto sopraggiunte altre pattuglie dei caschi bianchi per chiusura momentanea della strada e per agevolare la viabilità.