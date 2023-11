Incidente sulla Laurentina, indagate madre e amica di Gaia • Terzo Binario News

Nuovi sviluppi relativamente l’incidente che ha visto morire la giovane Gaia, appena 13anni

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente stradale in cui è morta la notte tra sabato e domenica Gaia Menga, di 13 anni. Viaggiava sul sedile posteriore, con la madre e una amica della donna. L’auto si è più volte ribaltata sulla rotatoria di Via Giovanni Gutenberg, lungo via Laurentina.

Forse l’alta velocità, la scarsa visibilità in un tratto di strada poco illuminato, le condizioni del manto stradale, bagnato a causa della pioggia. Ma qualcosa lo si può intuire guardando il punto dell’incidente.

Chi arriva qui se la trova improvvisamente di fronte come fosse una montagna, dopo una breve curva che non facilità la vista. L’auto è andata dritta. La strada è illuminata, ma la rotatoria no.

E non c’è nessuna segnalazione sulla rotonda, non ci sono cartelli, frecce, indicazioni luminose, che segnalino che bisogna girare a destra. Di fatto è una curva a gomito non ben segnalata.

Chi indaga ritiene che la velocità dell’auto fosse troppo elevata, ma chi abita nella zona punta il dito sulla strada, tra buche e rotatoria che non si vedono.

Fonte notizia, Rainews24

Fonte foto, CorriereRoma