Una nuova scuola per Santa Marinella, lavori di sondaggio geognostico in zona Prato del Mare • Terzo Binario News

“Sono Iniziati oggi i lavori di sondaggio geognostico per la costruzione del nuovo plesso scolastico in zona Prato del Mare”. A dare l’annuncio il sindaco Pietro Tidei, entusiasta del progetto che vedrà la nascita di un asilo e di una scuola dell’infanzia, quindi destinati ad una fascia di età da zero a cinque anni, in un quartiere della città oramai molto abitato anche durante l’anno.

“Finalmente daremo una risposta concreta alle richieste delle famiglie che necessitano di un asilo nido e una scuola per i bambini più piccoli. I servizi educativi per l’infanzia sono un elemento essenziale nell’ambito delle politiche tese a favorire l’effettiva parità tra uomini e donne- afferma il Sindaco- Siamo certi che il nuovo plesso scolastico, che sorgerà a Prato del Mare, consentirà finalmente di offrire un così importante servizio anche in questa zona più decentrata e comunque molto abitata. Grazie ai fondi del PNRR e ai fondi pubblici, il sistema scolastico della nostra città ha già beneficiato di numerosi interventi. Questo a significare come il sistema scolastico sia di importante rilevanza per l’Amministrazione”.

“Un quartiere sorto in un paesaggio così ameno come Prato del Mare, dove poter ammirare le meraviglie del nostro territorio, respirare l’aria balsamica del mare e godere delle temperature miti, non può dirsi completo senza un’importante struttura educativa come la scuola. Le famiglie godranno di un valido presidio per organizzare la propria quotidianità”, dichiara Ileana Giacomelli, delegata alla Pubblica Istruzione.

“Da anni noi genitori chiediamo di avere un asilo nido per i nostri figli. Sono felice che finalmente questo desiderio diventerà realtà. E’ un servizio fondamentale per tante famiglie e tante donne che, tornando a lavoro, troveranno risposta all’esigenza di sistemare i figli piccoli in tutta sicurezza e tranquillità”, afferma Sonia Cervellin, anch’ella delegata alla Pubblica Istruzione del Comune di Santa Marinella.