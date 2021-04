Incidente sulla Flaminia: tra i feriti un anziano e una bimba - Terzo Binario News

Incidente sulla via Flaminia, all’altezza del chilometro 31,200. L’episodio è accaduto venerdì 2 aprile. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto cinque vetture. Al momento sono sei i feriti, ma non si conoscono ancora i triage. I più gravi sono un anziano, estratto dalle lamiere trasportato con l’ambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e una bambina del 2019, elitrasportata nella struttura di via della Pineta Sacchetti.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Bracciano e della stazione di Castelnuovo di Porto (al momento in cui scriviamo, le 13,16, i rilievi sono ancora in corso). Con loro i Vigili del fuoco con due squadre operative, la 5A del distaccamento di Montelibretti e la 31A del distaccamento di Campagnano.

c.b.