Incidente sul lavoro: morto 29enne a Maccarese • Terzo Binario News

La vittima è Edoardo Serafini. Sul posto i carabinieri

Un 29enne, Edoardo Serafini, è morto ieri – giovedì 24 gennaio – in un incidente sul lavoro avvenuto a Maccarese. Sul posto i carabinieri della stazione di Fregene.

Secondo quanto appreso, una gru si sarebbe staccata dalla parte laterale di un camion, travolgendolo.

I colleghi hanno trovato il 29enne. Subito sono stati allertati i soccorsi. Il personale medico, però, ha constato il decesso sul posto dell’operaio. Indagini in corso, come da prassi, per verificare che la presenza sul posto di Serafini fosse legittima e in regola, oltre che per accertare la dinamica su quanto accaduto. Per questo è stato coinvolto nell’inchiesta anche il servizio Spresal.