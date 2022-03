Incidente stradale con tre ragazzi a bordo: muore il 19enne Mattia Salvati di Castel Madama - Terzo Binario News

A Tivoli rilievi dei Carabinieri, sul posto i pompieri per estrarre gli altri due giovani feriti

Nella notte, a Tivoli, via Empolitana altezza civico 211, un’autovettura condotta da un 20enne, con passeggeri di 19 e 21 anni, tutti del posto, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere violentemente contro un albero ed il muro di cinta del locale cimitero.

A seguito del violento urto, il 19enne è deceduto sul colpo mentre gli altri due giovani sono stati trasportati da personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli dove sono stati ricoverati in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tivoli che hanno provveduto ad estrarre i giovani dall’abitacolo.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Tivoli che hanno eseguito i rilievi.

Dal profilo social del comune di Castel Madama: “La nostra comunità si è svegliata con la notizia di un tragico incidente avvenuto nelle prime ore del mattino e che ha visto coinvolti tre nostri giovani concittadini.“

Siamo profondamente colpiti da questo autentico dramma che ha colpito la nostra comunità e che ha portato alla prematura perdita di Mattia”.

Queste le parole del Sindaco Michele Nonni, che esprime il proprio dolore per la scomparsa del giovane Mattia Salvati a soli 19 anni, vittima di un grave incidente avvenuto lungo la SP33/a nei pressi del Cimitero Comunale di Tivoli.

Gli altri due ragazzi hanno riportato diversi traumi ma non sembrerebbero essere in situazione critica.

L’Amministrazione, tutti i dipendenti comunali e il paese intero, sono vicini alle famiglie dei tre ragazzi e si stringono in un forte abbraccio al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici di Mattia”.

